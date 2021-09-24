Замах на Шефіра — ФБР підключиться до розслідування

https://racurs.ua/ua/n160661-zamah-na-shefira-fbr-pidkluchytsya-do-rozsliduvannya.html

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Замах на Сергія Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського, допоможе розслідувати Федеральне бюро розслідувань США.

Ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину, — заявив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів 22 вересня.

За словами самого Шефіра, замах на нього — намагання залякати вищий ешелон влади.

Замах на Шефіра здійснили вранці 22 вересня. Тоді невідомі з автомата обстріляли автомобіль марки «Ауді» близько 10.00 на Київщині. Помічник президента залишився неушкодженим, його водій дістав три кульові поранення. Його прооперували, він перебуває у лікарні. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ст. 115 ККУ — замах на вбивство двох і більше осіб.

Керівник Національної поліції Ігор Клименко озвучив три основні версії причин інциденту: