“Оскар” Зеленському за сценарій та спецефекти для замаху на Шефіра — запит Ради, фото - Дніпро.Головне

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Володимиру Зеленському запропонували вручити премію «Оскар». Відповідний запит 24 вересня розглянули у Верховній Раді. Клопотання перед Американською кіноакадемію вручити президенту України цю нагороду подав парламенту нардеп Гео Лерос.

Вручити Володимиру Зеленському премії за кращий сценарій та спецефекти у фільмі «Замах, якого не було. Дивитися всім», — озвучила запит Лерос віце-спікер Олена Кондратюк.

У запиті не вказувалося, чи йшлося про «спецефекти» щодо замаху на першог помічника президента Сергія Шефіра, який стався 22 вересня під Києвом.

Сесійна зала не підтримала запит, «за» проголосували тільки 35 нардепів.

Крім того, Лерос подав інший запит до Зеленського. У ньому нардеп просив президента особисто проконтролювати подання головою Офісу президента Андрієм Єрмаком декларації про суттєві зміни в майновому стані через витрати, повязані «з оплатою 2,3 тис. замовних та сфабрикованих матеріалів у телеграм-каналах і змі з 13 по 20 вересня з метою дискредитації нардепа Лероса».

Цей запит Лероса підтримали 30 нардепів, хоча після публікацій відео в анонімних каналах проти нардепа в ДБР відкрили кримінальне провадження.

Це не перші подібні ініціативи Лероса у Раді. 10 вересня він запропонував присвоїти Єрмаку звання заслуженого працівника ФСБ через справу про провал спецоперації із затримання «вагнерівців» в Білорусі.

Рада тоді також не підтримала ідею Лероса.

Нагадаємо, що 9 вересня Лероса виштовхав з трибуни його колишній колеги по фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. Це відбулося у той момент, коли екс-«слуга» заявляв, що в Раді повинна працювати тільки одна тимчасова слідча комісія — у справі про розслідування причин провалу затримання «вагнерівців».