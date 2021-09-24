Массовое отравление в детсаду произошло на Запорожье. Фото: poltava365.com

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Массовое отравление детей произошло в детском саду в Запорожской области.

Симптомы отравления обнаружили у девятерых воспитанников детсада в городе Вольнянск. Дошкольники из трех разных групп в течение с 19 по 22 сентября обращались за медицинской помощью — дети жаловались на повышение температуры, тошноту и диарею. Всех больных детей обследовали быстрыми тестами на ротавирусы, антиген не обнаружили. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

У всех пострадавших медики диагностировали острые кишечные инфекции. Четыре ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянской многопрофильной больнице. Еще пятеро дошкольников находятся на домашнем лечении. Все они в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что в детсаду начали санитарно-эпидемиологическое расследование, пищеблок решили внепланово проверить.

Напомним, в сентябре в одной из гимназий Киева почти 200 школьников пожаловались на температуру, диарею и рвоту. Детям стало плохо после уроков, а потом у одной из учениц диагностировали норовирус. Эта болезнь чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту.