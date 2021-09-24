Масове отруєння в дитсадку сталося на Запоріжжі. Фото: poltava365.com

https://racurs.ua/ua/n160689-masove-otruiennya-v-dytsadku-stalosya-na-zaporijji.html

Ракурс

Масове отруєння дітей сталося в дитячому садочку в Запорізькій області.

Симптоми отруєння виявили у дев’ятьох вихованців дитсадка в місті Вільнянськ. Дошкільнята з трьох різних груп впродовж з 19 по 22 вересня зверталися за медичною допомогою — діти скаржилися на підвищення температури, нудоту та діарею. Усіх хворих дітей обстежили швидкими тестами на ротавіруси, антиген не виявили. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

У всіх постраждалих медики діагностували гострі кишкові інфекції. Четверо дітей декілька днів перебували на лікуванні у Вільнянській багатопрофільній лікарні. Ще п’ятеро дошкільнят перебувають на домашньому лікуванні. Всі вони в задовільному стані.

Зазначається, що в дитсадку розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування, харчоблок вирішили позапланово перевірити.

Нагадаємо, у вересні в одній із гімназій Києва майже 200 школярів поскаржилися на температуру, діарею та блювоту. Дітям стало погано після уроків, а згодом в однієї з учениць діагностували норовірус. Ця хвороба найчастіше викликає діарею і сильну блювоту.