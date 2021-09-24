Тищенко сравнил Разумкова с «грустной девочкой»

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Александр Тищенко, скандальный народный депутат, через журналистов в грубой форме пригласил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на совещание «слуг» в Трускавце.

По его словам, спикер Рады ведет себя, «как девочка, которая ожидает на цветы и кольцо». Об этом Тищенко заявил в разговоре с журналистами.

Господин Разумков — не моя жена, чтобы налаживать с ним отношения. Это уже мы как какую-то девочку приглашаем, а она грустит и не хочет. Мы взрослые люди и это мужские разговоры. Это политика. Что цветы принести, кольцо или что? — сказал он.

Тищенко заявил, что Разумкову стоит работать во благо народа Украины. Мол, два года назад о спикере Рады никто не знал.

Пусть работает на народ Украины. Кем он был два года назад? Кто знал его имя? А меня знали два года назад и я приеду на совместное совещание с президентом. Выбор есть у каждого, — сказал Тищенко.

Вместе с тем замглавы фракции все же «пригласил» Разумкова в Трускавец, заявив, что имеет для этого достаточно «влияния и полномочий».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» хочет отстранить от должности главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что «спикер не может сидеть сразу на двух стульях».