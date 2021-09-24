Ему цветы принести? — Тищенко сравнил Разумкова с «грустной девочкой» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160691-emu-cvety-prinesti-tischenko-sravnil-razumkova-s-grustnoy-devochkoy-video.htmlРакурс
Александр Тищенко, скандальный народный депутат, через журналистов в грубой форме пригласил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на совещание «слуг» в Трускавце.
По его словам, спикер Рады ведет себя, «как девочка, которая ожидает на цветы и кольцо». Об этом Тищенко заявил в разговоре с журналистами.
Господин Разумков — не моя жена, чтобы налаживать с ним отношения. Это уже мы как какую-то девочку приглашаем, а она грустит и не хочет. Мы взрослые люди и это мужские разговоры. Это политика. Что цветы принести, кольцо или что? — сказал он.
Тищенко заявил, что Разумкову стоит работать во благо народа Украины. Мол, два года назад о спикере Рады никто не знал.
Пусть работает на народ Украины. Кем он был два года назад? Кто знал его имя? А меня знали два года назад и я приеду на совместное совещание с президентом. Выбор есть у каждого, — сказал Тищенко.
Вместе с тем замглавы фракции все же «пригласил» Разумкова в Трускавец, заявив, что имеет для этого достаточно «влияния и полномочий».
Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» хочет отстранить от должности главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что «спикер не может сидеть сразу на двух стульях».
Он утверждает, что Разумков смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда «слуг» и хочет «законсервировать нынешнюю систему». Также спикер открыто тормозит ключевые инициативы президента «в интересах определенных лиц».