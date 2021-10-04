Тернополем бігала пара буйволів, скріншот відео

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У Тернополі пара буйволів — бик та корова — вчора, 3 жовтня, близько 22.00 втекла із місцевого зоокуточка, розташованого у парку «Топільче».

Тварини спочатку розгулювали парком, а згодом вийшли на проїжджу частину вулиці Руської від Надставної церкви до Маяка, чим почали створювати незручності водіям, повідомляє Zaxid.net.

В управлінні парків Тернопільської міської ради зазначають, що буйволи перебували на території, огородженій трьома рівнями паркану:

перший, найміцніший, тварини пройшли, відсунувши хвіртку;

другий — паркан із простої звичайної металевої сітки — буйволи зігнули і переступили через нього;

третю — загорожу з металевих секцій — тварини повалили своєю масою.

Але ми швидко їх зловили і загнали назад до зоокутка. Тепер проводимо ремонт огорожі, — зазначив заступник директора управління парків Микола Ткач.

Він також запевнив, що тварини наразі нічого не загрожує, а в результаті своєї «прогулянки» містом вони нічого не пошкодили, окрім огорожі.

Окрім буйволів, у місцевому зоокуточку також проживають поні, косуля, лами, вівці, лебеді, страуси, цесарки та павичі — загалом понад півсотні видів тварин.

Нагадаємо, торік із зоопарку Одеси втекла група гамадрилів.

Джерело: Zaxid.net