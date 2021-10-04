«Северный поток-2» получил разрешение на запуск. Фото: vedomosti.ru

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«Северный поток-2», российский газопровод, который построили в обход Украины, получил разрешение на запуск от Дании.

Датское энергетическое агентство заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации. Таки образом в агентстве не возражали против ввода газопровода в эксплуатацию. Об этом говорится в пресс-релизе ДЕА.

Между тем в компании Nord Stream 2 AG заявили, что 4 октября первую нитку трубопровода начали заполнять газом, чтобы достичь объема и давления, необходимого для тестирования. Российская сторона заявила, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

Как известно, газопровод «Северный поток-2» — это газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря. Киев выступает против запуска этого газопровода, потому что он угрожает транзиту газа из Российской Федерации в Европу через Украину.

Напомним, в Минэнерго заявляли, что Москва не сумеет с 1 октября начать эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». В Киеве подсчитали, что на получение всех разрешений и сертификации займет от одного месяца до одного года.