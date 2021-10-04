Глобальний збій соцмереж та сервісів. Фото: smm-wiki.com

https://racurs.ua/ua/n161164-globalnyy-zbiy-socmerej-ta-servisiv-scho-vidomo.html

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Збій у роботі соцмереж, сервісів та месенджерів почався сьогодні ввечері, 4 жовтня.

Спершу перестали працювати соціальні мережі Facebook та Instagram, месенджер WhatsApp. Згодом користувачі повідомили про збої в роботі низки сервісів. Компанія Facebook випустила заяву в соцмережі Twitter. На сторінці Instagram в Twitter також було розміщено заяву, в якій соцмережа просила користувачів «трішки потерпіти».

Нам відомо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і вибачаємося за будь-які незручності, — повідомило представництво «Фейсбуку» в Twitter.

Адміністрація месенджера WhatsApp подякувала користувачам за терпіння. Неполадки обіцяють виправити найближчим часом.

Ми працюємо над тим, щоб повернути все в норму, і надішлемо вам оновлену інформацію якомога швидше, — йдеться в заяві.

Інші компанії, у роботі яких зараз є проблеми, не робили заяв щодо збоїв у роботі. Щобільше, вони навіть висміювали цю ситуацію. Наприклад, TikTok запросив користувачів «Фейсбуку» завантажувати китайський додаток. Через годину після цього зламався і сам TikTok.

Залишається невідомим, що саме стало причиною збою в роботі найпопулярніших сервісів та соціальних мереж.

ЗМІ пишуть, що проблема серйозніша, ніж може здатися на перший погляд. За інформацією журналіста The New York Times Раяна Мака, не працюють не лише сервіси й додатки Facebook, але і його внутрішні інструменти і комунікаційні платформи, включаючи Workplace.

А журналіст Independent Браян Кребс пише, що записи DNS щодо пошуку соцмереж були видалені.

Записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації, — написав він у Twitter.



Нагадаємо, ввечері 4 жовтня стався масштабний збій у роботі Instagram, Facebook та WhatsApp. Сайт та додатки месенджера та соцмереж стали одночасно недоступні для користувачів усього світу. Також повідомлялося про проблеми з доступом до Amazon, Alexa, Google Play, а сервіси Netflix, Steam і PlayStation також стали недоступні для користувачів. Крім того, повідомлялося про проблеми з Telegram.