Дивні кам’яні голови виявили археологи в Туреччині. Фото: arkeolojihaber

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Підземелля з дивними монументами виявили у турецькій провінції Шанлиурфа на археологічній стоянці Карахантепа.

Під час розкопок археологи натрапили на кам’яні голови, яким близько 11 тис. років. Дослідження в цих місцях почалися ще в 2019 році, а в цьому році вчені виявили будівлю діаметром 23 м, велика частина якого була висічена в скелі на глибині 5,5 м. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За словами професора Некмі Карула, у цих місцях було знайдено багато скульптур, що зображують людей. Аналогічні артефакти були виявлена на доісторичній стоянці Гобеклітепе, проте в тих місцях скульптури показували в основному тварин.

Однак із знайдених скульптур зображує людину з леопардом на спині. Дослідники зазначають, що ці знахідки вказують на виняткові художні здібності людства в епоху неоліту. Припускають, що місцеві мешканці могли створювати скульптури лише за допомогою кам’яних та кістяних інструментів.

Нагадаємо, археологи на місці історичного поселення Саньсіндуй у Китаї знайшли артефакти зі слонової кості, золота, нефриту і бронзи. Серед знахідок була бронзова фігурка людини з поверненою убік головою, яка сидить навколішки.

Джерело: Anadolu Agency