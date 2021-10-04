Странные каменные головы обнаружили археологи в Турции. Фото: arkeolojihaber

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Ракурс

Подземелья со странными монументами обнаружили в турецкой провинции Шанлыурфа на археологической стоянке Карахантепа.

Во время раскопок археологи наткнулись на каменные головы, которым около 11 тыс. лет. Исследования в этих местах начались еще в 2019 году, а в этом году ученые обнаружили здание диаметром 23 м, большая часть которого была высечена в скале на глубине 5,5 м. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам профессора Некми Карула, в этих местах было найдено много скульптур, изображающих людей. Аналогичные артефакты были обнаружена на доисторической стоянке Гобеклитепе, однако в тех местах скульптуры показывали в основном животных.

Однако из найденных скульптур изображает человека с леопардом на спине. Исследователи отмечают, что эти находки указывают на исключительные художественные способности человечества в эпоху неолита. Предполагают, что местные жители могли создавать скульптуры только с помощью каменных и костяных инструментов.

Напомним, археологи на месте исторического поселения Саньсиндуй в Китае нашли артефакты из слоновой кости, золота, нефрита и бронзы. Среди находок была бронзовая фигурка человека с повернутой в сторону головой, сидящего на коленях.

Источник: Anadolu Agency