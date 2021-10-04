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Ракурс
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков. Фото: Верховная Рада

Верховная Рада запустила процедуру отставки Разумкова (ДОКУМЕНТ)

4 окт 2021, 20:40
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Верховная Рада Украины запустила процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Процедура началась по представлению председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии. Об этом Разумков 4 октября сообщил на собственной странице в Facebook.

По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом, — написал спикер.

Документ: Дмитрий Разумков в Facebook

Напомним, что после совещания партии «Слуга народа» в Трускавце представители этой парламентской фракции обещали как можно скорее провести голосование за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.


Сегодня, 4 октября, на согласительном совете председатель ВРУ отметил, что не допустит нарушения регламента и проведения своей «турбоотставки». Он сообщил, что выдал два пакета подписных листов и возразил проведение голосования о своей отставке во вторник или среду.

Также Разумков заявил, что готов встретиться со всеми фракциями и группами парламента, хотя его бывшие коллеги из «Слуги народа» отказались обсудить вопрос отставки.

Источник: Ракурс


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