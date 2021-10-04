Голова ВРУ Дмитро Разумков. Фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n161162-verhovna-rada-zapustyla-proceduru-vidstavky-razumkova-dokument.html

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Верховна Рада України запустила процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Процедура розпочалася за поданням голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії. Про це Разумков 4 жовтня повідомив на власній сторінці у Facebook.

За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання голови Верховної Ради України з посади. Як і зазначав раніше, все відбуватиметься відповідно до закону і регламенту, — написав спікер.

Нагадаємо, що після наради партії «Слуга народу» в Трускавці представники цієї парламентської фракції обіцяли якомога швидше провести голосування за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Сьогодні, 4 жовтня, на погоджувальній раді голова ВРУ зазначив, що не допустить порушення регламенту і проведення своєї «турбовідставки». Він повідомив, що видав два пакети підписних листів і заперечив проведення голосування щодо своєї відставки у вівторок чи середу.

Також Разумков заявив, що готовий зустрітися з усіма фракціями і групами парламенту, хоча його колишні колеги зі «Слуги народу» відмовилися обговорити питання відставки.