Разумков і “слуги” розсварилися на погоджувальній раді, колаж - Ракурс

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Голови комітетів Верховної Ради зі «Слуги народу» влаштували демарш проти спікера Дмитра Разумкова.

Вони 4 жовтня залишили засідання погоджувальної ради парламента, оскільки їм не сподобалася критика від Разумкова щодо прийняття закону про олігархів.

Спікер парламенту жорстко розніс депутатів за ухвалений закон і натякнув, що не збирається його підписувати. Він також звинуватив Комітет з нацбезпеки Ради в підробці з приводу цього закону.

Мушу констатувати чергову аферу, яка здійснена керівництвом Комітетом з питань нацбезпеки та оборони. Пан Завітневич сфальсифікував текст законопроекту про олігархів, який був переданий на підпис спікеру. З нього виключена проголосована парламентом норма щодо включення особи до так званого реєстру олігархів через рішення НАЗК, — повідомив Разумков і зауважив колегам, що брехні не місце у парламенті.

Саме в цей момент на погоджувальній раді виступав Петро Порошенко, який також гостро критикував керівництво держави — через скандал з офшорами і «вагнерівцями». Тому могло здатися, що «слуги» пішли саме через слова Порошенка.

Від імені депутатів, які вийшли із залу, виступив голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він заявив, що погоджувальна рада «перетворила на майданчик політичних маніфестацій».

Його підтримав колега Михайло Радуцький (Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги). Він назвав засідання погоджувальної ради «політичною виставою одного актора».

Нагадаємо, що раніше парламентська більшість СН заявила про намір висунути на посаду голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Голова партії Олександр Корнієнко може стати першим віце-спікером.