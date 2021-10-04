Разумков и «слуги» рассорились на согласительном совете, коллаж - Ракурс

https://racurs.ua/n161138-razumkov-i-slugi-rassorilis-na-soglasitelnom-sovete-video.html

Ракурс

Председатели комитетов Верховной Рады из «Слуги народа» устроили демарш против спикера Дмитрия Разумкова.

Они 4 октября покинули заседание согласительного совета парламента, поскольку им не понравилась критика от Разумкова по поводу принятия закона об олигархах.

Спикер парламента жестко разнес депутатов за принятый закон и намекнул, что не собирается его подписывать. Он также обвинил Комитет по нацбезопасности Рады в подделке по поводу этого закона.

Должен констатировать очередную аферу, которая осуществлена ​​руководством Комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны. Господин Завитневич сфальсифицировал текст законопроекта об олигархах, который был передан на подпись спикеру. Из него исключена проголосованная парламентом норма о включении гражданина в так называемый реестр олигархов по решению НАПК, — сообщил Разумков и заметил коллегам, что лжи не место в парламенте.

Именно в этот момент на согласительном совете выступал Петр Порошенко, который также остро критиковал руководство страны — из-за скандала с офшорами и «вагнеровцами». Поэтому могло показаться, что «слуги» ушли именно из-за слов Порошенко.

От имени депутатов СН, которые вышли из зала, выступил председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он заявил, что согласительный совет «превратился в площадку политических манифестаций».

Его поддержал коллега Михаил Радуцкий (Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи). Он назвал заседание согласительного совета «политическим спектаклем одного актера».

Напомним, что ранее парламентское большинство СН заявило о намерении выдвинуть на должность председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Глава партии Александр Корниенко может стать первым вице-спикером.