Facebook назвав причину збою

facebook. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161167-facebook-nazvav-prychynu-zbou.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), Instagram (Інстаграм), WhatsApp (Вотсап) не працювали понад шість годин через масштабний збій, який став найдовшим із 2008 року.

Причиною зламу стали зміни конфігурації маршрутизаторів. Про це повідомляє Facebook Engineering.

Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв’язок. Це порушення мережевого трафіку зумовило каскадний вплив на способи зв’язку наших центрів обробки даних, у результаті чого наші послуги були зупинені, — пояснили в соцмережі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що збій у роботі соцмереж, сервісів та месенджерів почався 4 жовтня. Спершу припинили працювати соціальні мережі Facebook та Instagram, месенджер WhatsApp. Згодом користувачі повідомили про збої в роботі низки сервісів. Компанія Facebook випустила заяву в соцмережі Twitter. На сторінці Instagram в Twitter також було розміщено заяву, у якій соцмережа просила користувачів «трішки потерпіти».