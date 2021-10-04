День Фоки отмечают 5 октября. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/n161166-den-foki-otmechaut-5-oktyabrya-v-ukraine-tradicii-i-obychai.html

Ракурс

5 октября православный праздник ветхозаветного пророка Ионы, жившего в VIII в. до Рождества Христова. В состав Библии входит «Книга пророка Ионы», в которой содержатся пророчества о страданиях Спасителя.

Также в этот день верующие чтят память мученика Фоки, который считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Он епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, ему удалось обратить в веру множество язычников.

Наши предки считали, что с 5 октября начинается осень и продолжается до Рождества Христова. В народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку сильный ветер дует, и он мог принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.

В этот день нельзя ссориться, ругаться и кричать, громко разговаривать и плакать. Также украинцы верили, что нельзя выходить из дома до рассвета. Не рекомендовалось вышивать, вязать и резать ткань.

Народные приметы на 5 октября:

Если листья с березы не опали — до позднего снега.

Клен и черемуха обнажились — к скорой зиме.

Какая погода на Иона, таким будет весь октябрь.

Солнце оранжевое — к сильным ветрам.

Вечером теплее, чем днем — к буре.

5 октября отмечают Всемирный день учителей, который отмечается ежегодно в ознаменование годовщины подписания рекомендации ЮНЕСКО и Международной организации труда относительно положения учителей.

Кроме того, 5 октября в мире отмечают День осеннего одиночества, Международный день Джеймса Бонда и День, чтобы сделать что-нибудь хорошее.

5 октября в истории:

1143 год — по Саморезному договору Леонское королевство признало Португалию Королевством.

1594 год — началось антифеодальное народное восстание под предводительством Северина Наливайко.

1962 год — выпущен первый сингл группы The Beatles — Love Me Do.

Напомним, 4 октября отмечали Всемирный день защиты животных и День врача. Православные верующие в этот день чтили память Кондрата — одного из 70 апостолов, который проповедовал учение Христа.