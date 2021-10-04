Природные катастрофы могут влиять на риск развития слабоумия. Фото: regnum.ru

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Стихийные бедствия могут влиять на риск развития деменции, считают американские ученые.

В марте 2011 в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1 баллов. Впоследствии на некоторые регионы налетело цунами, вследствие этого многие дома были затоплены. Многие люди погибли в результате этой катастрофы. Ученые из Гарварда выяснили, что стихийное бедствие могло сказаться на когнитивных функциях пожилых людей. Об этом сообщает DailyMail.

В ходе научного исследования приняли участие 3 тыс. 350 человек, а их средний возраст составлял 73 года. Ученые выяснили, что у японцев, которые потеряли жилье в результате стихийного бедствия наблюдалось увеличение скорости снижения когнитивных способностей, но потеря любимого человека не оказала никакого влияния.

Ученые также обнаружили, что люди с низким уровнем дохода наиболее уязвимы к увеличению темпов снижения когнитивных способностей, если они переживут стихийное бедствие. Это может быть связано с тем, что они, скорее всего, менее образованы и не женаты.

Авторы исследования отмечают, что такие факторы, как преклонный возраст, статус холостяка и одиночество влияют на социальную изоляцию среди подверженных влиянию людей. Также они отмечают, что выявить крайне уязвимые группы населения, поскольку это будет способствовать распределению ресурсов в будущих чрезвычайных ситуациях.

Напомним, ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что радиация включает в клетках сердца «детские» молекулярно-генетические механизмы, которые помогают справиться с аритмией.

Источник: DailyMail