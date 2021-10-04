Природні катастрофи можуть впливати на ризик розвитку слабоумства. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n161165-pryrodni-katastrofy-mojut-vplyvaty-na-ryzyk-rozvytku-slaboumstva-vcheni.html

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Стихійні лиха можуть впливати на ризик розвитку деменції, вважають американські вчені.

У березні 2011 в Японії стався землетрус магнітудою 9,1 балів. Згодом на деякі регіони налетіло цунамі, внаслідок цього багато будинків були затоплені. Безліч людей загинули внаслідок цієї катастрофи. Науковці з Гарварду з’ясували, що стихійне лихо могло позначитися на когнітивних функціях літніх людей. Про це повідомляє DailyMail.

У ході наукового дослідження взяли участь 3 тис. 350 осіб, а їхній середній вік становив 73 роки. Вчені з’ясували, що у японців, які втратили житло внаслідок стихійного лиха спостерігалося збільшення швидкості зниження когнітивних здібностей, але втрата коханої людини не зробила ніякого впливу.

Науковці також виявили, що люди з низьким рівнем доходу найбільш вразливі до збільшення темпів зниження когнітивних здібностей, якщо вони переживуть стихійне лихо. Це може бути пов’язано з тим, що вони, швидше за все, менш освічені та не одружені.

Автори дослідження зазначають, що такі фактори, як похилий вік, статус холостяка і самотність впливають на соціальну ізоляцію серед підданих впливу людей. Також вони наголошують, що виявити особливо вразливі групи населення важливо, оскільки це сприятиме розподілу ресурсів у майбутніх надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, вчені зі Сполучених Штатів Америки з’ясували, що радіація включає в клітинах серця «дитячі» молекулярно-генетичні механізми, які допомагають впоратися з аритмією.

Джерело: DailyMail