День Фоки відзначають 5 жовтня. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/ua/n161166-den-foky-vidznachaut-5-jovtnya-v-ukrayini-tradyciyi-ta-zvychayi.html

Ракурс

5 жовтня православне свято старозавітного пророка Іони, який жив у VIII ст. до Різдва Христового. До складу Біблії входить «Книга пророка Іони», в якій містяться пророцтва про страждання Спасителя.

Також цього дня віряни вшановують пам’ять мученика Фоки, який вважається покровителем потопаючих і захисником від пожеж. Він єпископом в зрілі роки й проповідував християнство, йому вдалося навернути до віри безліч язичників.

Наші предки вважали, що з 5 жовтня починається осінь і триває до Різдва Христового. У народі побутувала думка про те, що 5 жовтня — день нещасливий, оскільки сильний вітер дме, і він міг принести з собою порчі, хвороби, нечисту силу.

Цього дня не можна сваритись, лаятись та кричати, гучно розмовляти та плакати. Також українці вірили, що не можна виходити з дому до світанку. Не рекомендувалося вишивати, в’язати та різати тканину.

Народні прикмети на 5 жовтня:

Якщо листя з берези не опало — до пізнього снігу.

Клен і черемха оголилися — до швидкої зими.

Яка погода на Іона, таким буде весь жовтень.

Сонце помаранчеве — до сильних вітрів.

Увечері тепліше, ніж вдень — до бурі.

5 жовтня відзначають Всесвітній день учителів, який святкується щорічно в ознаменування річниці підписання рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів.

Крім того, 5 жовтня у світі відзначають День осінньої самотності, Міжнародний день Джеймса Бонда та День, щоб зробити що-небудь хороше.

5 жовтня в історії:

1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.

1594 рік — Почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.

1962 рік — випущений перший сингл групи The Beatles — Love Me Do.

Нагадаємо, 4 жовтня відзначали Всесвітній день захисту тварин і День лікаря. Православні віряни цього дня шанували пам’ять Кіндрата — одного із 70 апостолів, який проповідував учення Христа.