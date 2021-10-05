Саакашвілі написав Зеленському - Я особистий в’язень Путіна

https://racurs.ua/ua/n161172-saakashvili-napysav-zelenskomu-ya-osobystyy-v-yazen-putina.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політик, звернувся по допомогу до Володимира Зеленського.

Лист з’явився 4 жовтня на сторінці Саакашвілі у Фейсбук. Її після арешту політика 1 жовтня у Грузії ведуть його прихильники.

Саакашвілі назвав себе «особистим в’язнем Путіна» і заявив, що «високо цінує принципову позицію Зеленського». Раніше президент України повідомив, що Саакашвілі є громадянином України, тому грузинська влада повинна віддати його.

Екс-президент Грузії нагадав Зеленському, що «сфальсифіковані звинувачення проти нього, крім Росії не визнає ніхто в світі».

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня. Він нелегально приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

У Грузії політика заочно засуджено до шести років ув’язнення: суд визнав його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі.

Представники влади заявляють, що чекають Саакашвілі, щоб доправити його в тюрму.

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад і періодично сварився з різними політиками. Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану. Він вважався другом Петра Порошенка, отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті — з президентом Порошенком. Після гострої критики Порошенко звільнив Саакашвілі і позбавив українського громадянства.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017−2018 років організовував у Києві протести проти Порошенка. Його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.

У 2020 році Саакашвілі отримав посаду голови виконкому Ради реформ — дорадчого органу при Зеленському. Друге пришестя Саакашвілі в українську владу пов’язують з головою ОП Андрієм Єрмаком, який є давнім знайомим Саакашвілі.