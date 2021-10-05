В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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В Украине пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 ожидается в период с середины ноября до середины декабря 2021 года.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об этом в эфире телеканала «1+1».

Мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения и по количеству случаев должны приходиться с середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения, — отметил Кузин.

Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Украине быстро ухудшается и есть регионы, которые соответствуют «оранжевой» карантинной зоне.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 октября, зафиксировали еще почти 10 тыс. новых случаев COVID-19. В больницы за сутки попал 1 тыс. 881 инфицированный.