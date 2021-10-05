Максимум смертности от COVID — Украина вышла на весенний пик, фото - ЛБ

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Ракурс

Коронавирус за сутки 4 октября убил 317 граждан Украины. За пять последних дней COVID-19 унес жизни более тысячи украинцев.

По количеству летальных исходов Украина уже превысила пик прошлого года.

Как следует из данных Минздрава, 29 сентября в Украине зафиксировали 56 тыс. 80 смертей от COVID-19 с начала пандемии в мире. Отметку в 55 тыс. умерших Украина пересекла 21 сентября. Динамика летальных случаев ускорилась в начале октября почти вдвое.

Напомним, что за сутки 4 октября в Украине зафиксировали 9 тыс. 846 случаев коронавирусной болезни. В больницу с COVID-19 или подозрением на него попали 1 тыс. 881 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 млн 469 тыс. 856 человек, умерли 57 тыс. 206 человек.

В мире по состоянию на утро 5 октября зафиксировали 236 млн 169 тыс. 134 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Умерли от коронавируса за все время пандемии 4 млн 822 тыс. 777 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (44 млн 679 тыс. 603), Индия (33 млн 853 тыс. 48) и Бразилия (21 млн 478 тыс. 546).