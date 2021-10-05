Напад на журналістів «Схем» - поліція відкрила справу і розкрила деталі

https://racurs.ua/ua/n161181-napad-na-jurnalistiv-shem-policiya-vidkryla-spravu-i-rozkryla-detali.html

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Напад на журналістів «Схем» у кабінеті голови «Укрексімбанку» розслідуватиме Національна поліція України. Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як зазначають правоохоронці, про інцидент повідомив редактор одного із інтернет-видань. За його словами, у приміщенні фінансової установи на вул. Антоновича відбулося перешкоджання роботі знімальної групи.

Для встановлення всіх обставин події на виклик негайно виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, — йдеться у повідомленні.

Інспектори Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Нагадаємо, напад на знімальну групу «Схем» — спільного проекту «Радіо Свобода» і телеканалу «UA:Перший» відбувся 4 жовтня у державному «Укрексімбанку». Журналісти тоді записували інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Журналіст поставив запитання керівнику держбанку щодо розслідування, яке зараз готують «Схеми». За версію представника ЗМІ, Мецгеру не сподобалося це запитання, після чого охоронці спробували зупинити запис, «скрутили» оператора й відібрали у нього флешку. Впродовж години знімальна група залишалася заблокованою у кабінеті голови правління банку за його присутності. Їм фізично перешкоджали залишати приміщення. Згодом представникам ЗМІ повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене. Проте журналіст записав те, що відбувалося, на аудіо.

Ігоре, забирай у них камеру! Виставте їх (камери — ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте, — звертається голова правління «Укрексімбанку» Мецгер до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію.

Мецгер очолив «Укрексімбанк» у березні 2020 року. Він родом із Кривого Рогу.