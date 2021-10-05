Механізм для боротьби з раком можна «увімкнути» в людській ДНК

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https://racurs.ua/ua/n161180-mehanizm-dlya-borotby-z-rakom-mojna-uvimknuty-v-ludskiy-dnk.html

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Онкологічні захворювання можна вилікувати завдяки генетичним механізмам, які спостерігаються у тварин.

Мобільні генетичні елементи не дають клітинам сліпаків перетворюватися в злоякісні — такий механізм можна увімкнути і в клітинах людини. Про це повідомляє Nature Immunology.

Вчені з Рочестерського університету встановили, що сліпаки запускають особливі послідовності в ДНК — ретротранспозони. Усі транспозони можуть самостійно копіювати себе з одного місця ДНК в інше, тому їх часто називають стрибучими генами.

Стрибучий ген здатний викликати мутації, порушувати роботу корисних генів або взагалі їх відключати, тому клітини намагаються придушити активність транспозони за допомогою метильних клітин. Це один зі способів регуляції — ферменти, які покривають ДНК метильних груп, надовго змінюють активність генів.

Дослідники встановили, що в клітинах сліпаків зменшується активність ДНК-метилтрансферази (ферменту, який навішують на ДНК метильні групи). Водночас у передракових клітинах підвищується активність ретротранспозонів і підвищується активність бета-інтерферону, який підштовхує клітку до загибелі.

Препарати, які пригнічують активність ретровірусів, спрацьовують і проти ретротранспозонів, і коли такими препаратами обробляли клітини сліпаків, то вони не гинули, а продовжували ділитися. Якщо в сліпаків відключали сигнальний шлях, пов’язаний із бета-інтерфероном, то в них починали з’являтися ракові пухлини.

Бета-інтерферон входить у систему вродженого імунітету й ретротранспозони сприймаються імунним захистом як атака вірусу. Тільки в цьому випадку гине передракова клітина, у якій прокинулися стрибучі гени. Такий самий механізм можна активувати і в клітинах людини. Придушивши роботу ДНК-метилтрансферази або простимулювавши ретротранспозони, можна загальмувати зростання ракових клітин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікування раку — складний процес, тому що злоякісні клітини вміють ховатися від імунного захисту. Щоби розбудити імунітет на боротьбу з раком, дослідники намагаються створити щось на зразок протиракових вакцин.

Джерело: Nature Immunology