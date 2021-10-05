Механизм для борьбы с раком можно «включить» в человеческой ДНК

Рак. Фото: istock

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Онкологические заболевания можно вылечить благодаря генетическим механизмам, которые наблюдаются у животных.

Мобильные генетические элементы не дают клеткам слепышей превращаться в злокачественные — тот же механизм можно включить и в клетках человека. Об этом сообщает Nature Immunology.

Ученые из Рочестерского университета установили, что слепыши запускают особые последовательности в ДНК — ретротранспозоны. Все транспозоны могут самостоятельно копировать себя из одного места ДНК в другое, поэтому их часто называют прыгающими генами.

Прыгающий ген способен вызывать мутации, нарушать работу полезных генов или вообще их отключить, поэтому клетки стараются подавить активность транспозонов при помощи метильных клеток. Это один из способов регуляции — ферменты, которые покрывают ДНК метильными группами, надолго меняют активность генов.

Исследователи установили, что в клетках слепышей падает активность ДНК-метилтрансферазы (фермента, который навешивают на ДНК метильные группы). В то же время в предраковых клетках повышается активность ретротранспозонов и повышается активность бета-интерферона, который подталкивает клетку к гибели.

Препараты, которые подавляют активность ретровирусов, срабатывают и против ретротраспозонов, и когда такими препаратами обрабатывали клетки слепышей, то они не гибли, а продолжали делиться. Если у слепышей отключали сигнальный путь, связанный с бета-интерфероном, то у них начинали появляться раковые опухоли.

Бета-интерферон входит в систему врожденного иммунитета и ретротраспозоны воспринимаются иммунной защитой как атака вируса. Только в этом случае погибает предраковая клетка, в которой проснулись прыгающие гены. Такой же механизм можно активировать и в клетках человека. Подавив работу ДНК-метилтрансферазы или простимулировав ретротраспозоны, можно затормозить рост раковых клеток.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечение рака — сложный процесс, потому что злокачественные клетки умеют прятаться от иммунной защиты. Чтобы разбудить иммунитет на борьбу с раком, исследователи пытаются создать нечто вроде противораковых вакцин.

Источник: Nature Immunology