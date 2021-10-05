Нападение на журналистов «Схем» - полиция открыла дело и раскрыла детали

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Нападение на журналистов «Схем» в кабинете председателя «Укрэксимбанка» будет расследовать Национальная полиция Украина. Правоохранители Киева начали уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как отмечают правоохранители, об инциденте сообщил редактор одного из интернет-изданий. По его словам, в помещении финансового учреждения на ул. Антоновича произошло препятствование работе съемочной группы.

Для установления всех обстоятельств происшествия на вызов немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, — говорится в сообщении.

Инспекторы Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, нападение на съемочную группу «Схем» — совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый» состоялось 4 октября в государственном «Укрэксимбанке». Журналисты тогда записывали интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем» Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.

Журналист задал вопрос руководителю госбанка о расследовании, которое сейчас готовят «Схемы». За версию представителя СМИ, Мецгеру не понравился этот вопрос, после чего охранники попытались остановить запись, «скрутили» оператора и отобрали у него флешку. В течение часа съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка в его присутствии. Им физически препятствовали покидать помещение. Впоследствии представителям СМИ вернули технику, но видео интервью и самого нападения было удалено. Однако журналист записал происходящее на аудио.

Игорь, возьми у них камеру! Выставьте их (камеры — ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты вытяните, — обращается председатель правления «Укрэксимбанка» Мецгер к подчиненным.

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию.

Мецгер возглавил «Укрэксимбанк» в марте 2020 года. Он родом из Кривого Рога.