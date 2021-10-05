Скорые. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n161189-skorye-vystraivautsya-v-ochered-iz-za-vspyshki-covid-19-vo-lvove-foto.html

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Во Львове вспышка коронавируса провоцирует коллапс медицинской системы — скорые выстраиваются в очередь для того, чтобы подъехать в изолятор, куда отвозят людей с подозрением на инфекцию.

Среди новых зараженных только один человек вакцинирован. Об этом сообщила врач клинической больницы медицинской помощи Львова Кристина Каспшушак на своей странице в Facebook.

По ее словам, только за вчера в больницу попало рекордное количество людей — госпитализировали 81 человека. По состоянию на утро, в стационаре зафиксировали 409 подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская область может оказаться в красной зоне карантина, как и Львовская. В регионах превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина.