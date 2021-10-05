Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Скорые. Фото: Facebook

Скорые выстраиваются в очередь из-за вспышки COVID-19 во Львове (ФОТО)

5 окт 2021, 13:11
999

Во Львове вспышка коронавируса провоцирует коллапс медицинской системы — скорые выстраиваются в очередь для того, чтобы подъехать в изолятор, куда отвозят людей с подозрением на инфекцию.

Среди новых зараженных только один человек вакцинирован. Об этом сообщила врач клинической больницы медицинской помощи Львова Кристина Каспшушак на своей странице в Facebook.


Очередь из скорых. Фото: FacebookПо ее словам, только за вчера в больницу попало рекордное количество людей — госпитализировали 81 человека. По состоянию на утро, в стационаре зафиксировали 409 подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская область может оказаться в красной зоне карантина, как и Львовская. В регионах превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров