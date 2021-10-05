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Ракурс
Разумков. Фото: Рада

Разумкова відсторонили від засідань у Раді

5 жов 2021, 12:08
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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, був відсторонений від проведення засідань на два дні.

Його звинуватили у порушенні регламенту на погоджувальній Раді вчора, 4 жовтня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Голову Верховної Ради відсторонили за пропозицією голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, який звинуватив спікера у порушенні регламенту.

Вчора на засіданні погоджувальної ради головою Ради було не дотримано вимог регламенту у зв’язку з відмовою ставити на голосування пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5−8 жовтня нашої фракції «Слуга народу». Вважаємо, що цим він знехтував правом народних депутатів вносити пропозиції, що є порушенням регламенту, — заявив депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

Натомість Разумков заявив, що планував перерахувати підписи за винесення пропозиції про відставку голови Верховної Ради.

Реакція Разумкова. Скріншот: Telegram

За рішення віддали свої голоси 240 народних обранців. Рішення підтримали «Слуга народу», депутатська група «Довіра» та «За майбутнє". Три фракції відмовилися голосувати за відсторонення Разумкова — нуль голосів дали ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Європейська солідарність».


Голосування. Скріншот: Ракурс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» вирішила забрати у Дмитра Разумкова посаду спікера парламенту через розбіжності з поглядами партії. Ще до його відставки нардепа видалили з чату «слуг».

Джерело: Ракурс


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