Разумков. Фото: Рада

https://racurs.ua/ua/n161182-razumkova-vidstoronyly-vid-zasidan-u-radi.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, був відсторонений від проведення засідань на два дні.

Його звинуватили у порушенні регламенту на погоджувальній Раді вчора, 4 жовтня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Голову Верховної Ради відсторонили за пропозицією голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, який звинуватив спікера у порушенні регламенту.

Вчора на засіданні погоджувальної ради головою Ради було не дотримано вимог регламенту у зв’язку з відмовою ставити на голосування пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5−8 жовтня нашої фракції «Слуга народу». Вважаємо, що цим він знехтував правом народних депутатів вносити пропозиції, що є порушенням регламенту, — заявив депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

Натомість Разумков заявив, що планував перерахувати підписи за винесення пропозиції про відставку голови Верховної Ради.

За рішення віддали свої голоси 240 народних обранців. Рішення підтримали «Слуга народу», депутатська група «Довіра» та «За майбутнє". Три фракції відмовилися голосувати за відсторонення Разумкова — нуль голосів дали ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» вирішила забрати у Дмитра Разумкова посаду спікера парламенту через розбіжності з поглядами партії. Ще до його відставки нардепа видалили з чату «слуг».