Разумков. Фото: Рада

https://racurs.ua/n161182-razumkova-otstranili-ot-zasedaniy-v-rade.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, был отстранен от проведения заседаний на два дня.

Его обвинили в нарушении регламента на согласительном совете вчера, 4 октября. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Главу Верховной Рады отстранили по предложению председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, который обвинил спикера в нарушении регламента.

Вчера на заседании согласительного совета главой Рады были не соблюдены требования регламента в связи с отказом ставить на голосование предложения по расписанию пленарных заседаний на 5−8 октября нашей фракции «Слуга народа». Считаем, что этим он пренебрег правом народных депутатов вносить предложения, что является нарушением регламента, — заявил депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко.

В то же время Разумков заявил, что планировал пересчитать подписи за вынесение предложения об отставке главы Верховной Рады.

За решение отдали свои голоса 240 народных избранников. Его поддержали «Слуги народа», депутатская группа «Доверие» и «За будущее». Три фракции отказались голосовать за отстранение Разумкова — ноль голосов дали ОПЗЖ, «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» решила забрать у Дмитрия Разумкова должность спикера парламента из-за разногласий со взглядами партии. Еще до отставки нардепа удалили из чата «слуг».