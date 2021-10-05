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Ракурс
Разумков. Фото: Рада

Разумкова отстранили от заседаний в Раде

5 окт 2021, 12:08
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, был отстранен от проведения заседаний на два дня.

Его обвинили в нарушении регламента на согласительном совете вчера, 4 октября. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Главу Верховной Рады отстранили по предложению председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, который обвинил спикера в нарушении регламента.

Вчера на заседании согласительного совета главой Рады были не соблюдены требования регламента в связи с отказом ставить на голосование предложения по расписанию пленарных заседаний на 5−8 октября нашей фракции «Слуга народа». Считаем, что этим он пренебрег правом народных депутатов вносить предложения, что является нарушением регламента, — заявил депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко.

В то же время Разумков заявил, что планировал пересчитать подписи за вынесение предложения об отставке главы Верховной Рады.


Реакция Разумкова. TelegramЗа решение отдали свои голоса 240 народных избранников. Его поддержали «Слуги народа», депутатская группа «Доверие» и «За будущее». Три фракции отказались голосовать за отстранение Разумкова — ноль голосов дали ОПЗЖ, «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Голосование. Скриншот: РакурсНапомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» решила забрать у Дмитрия Разумкова должность спикера парламента из-за разногласий со взглядами партии. Еще до отставки нардепа удалили из чата «слуг».

Источник: Ракурс


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