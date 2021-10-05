Разумков назвав незаконними дії “слуг” у Раді / Фото: Yan Dobronosov у Facebook

https://racurs.ua/ua/n161191-razumkov-nazvav-nezakonnymy-diyi-slug-u-radi.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, який найближчими днями може залишитися без посади, прокоментував сьогоднішні голосування у парламенті, під час яких його відсторонили від ведення пленарних засідань.

Десь я помилився. Помилився в людях. І в цінностях, з якими вони йшли… Що з посадою, що без неї — головне залишатися людиною… Я знаю, що такі люди у Раді є, навіть не зважаючи на те, що зараз дуже важко, ви навіть не уявляєте наскільки… Але вони (люди, які підтримують Разумкова — ред.) є…, — зазначив відсторонений спікер парламенту під час спілкування з журналістами у стінах ВР 5 жовтня.

Також представники ЗМІ поцікавилися у нардепа, чи вважає він, що його відсторонення відбулося у законний спосіб. У відповідь Разумков заявив:

Ні, це було незаконно… Люди (депутати — ред.) знають, що це відбулося незаконно. Доводити це зараз — боротися з вітряними млинами… Я не тримаюся за посаду. Але парламент повинен бути парламентом, інакше руйнується баланс.

Він наголосив, що закони в державі працюють лише тоді, коли їх виконують.

Якщо такого немає, є бажання показати силу… Я заважати не буду… Час розставить все на свої місця, — зазначив голова Ради.

Також він коротко прокоментував запитання, чи ініційована його відставка Офісом президента Володимира Зеленського.

Я не знаю, але ви знаєте звідки вчора йшов Арахамія (з Банкової — ред.)… Достатньо було збору підписів (за відставку Разумкова — ред.) у Трускавці, щоб зрозуміти, що вони не хочуть мене бачити в команді, — підсумував політик.

Нагадаємо, народні депутати призначили голосування за відставку Разумкова на 7 жовтня.