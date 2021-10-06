Марк Цукерберг прокомментировал заявления о вреде детям от Facebook. Фото: stmegi.com

https://racurs.ua/n161231-cukerberg-prokommentiroval-zayavleniya-o-vrede-detyam-ot-facebook.html

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Марк Цукерберг, глава соцсети Facebook, прокомментировал заявление экс-менеджера по продуктам «Фейсбука» Фрэнсис Хауген о том, что платформа вредит детям.

Руководитель отметил, что администрация социальной сети «глубоко заботится о безопасности, благополучии и психическом здоровье». А заявления Хауген не имеют смысла. Об этом говорится в заявлении Цукерберга в Facebook.

Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую в отрасли программу исследований, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредоносным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, которые занимаются этим, чем любая другая компания в нашем пространстве? — говорится в сообщении

Цукерберг отметил, что сбой в работе соцсети, который произошел 4 сентября, был худшим отключением за последние годы. По его словам, компания провела последние 24 часа в размышлениях о том, как укрепить свои системы против подобных сбоев.

По его словам, он уже попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.

Как известно, Фрэнсис Хауген на слушаниях в Сенате заявила, что Facebook слишком полагается на искусственный интеллект для борьбы с ненавистническими высказываниями, дезинформацией и ненадлежащей рекламой для несовершеннолетних. Она также выразила мнение, что продукты Facebook вредны для детей, а компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Напомним, 4 октября произошел масштабный сбой в социальной сети Facebook. Впоследствии СМИ сообщили, что хакеры украли данные более 1,5 млрд пользователей. Данные содержат имена, почты, телефонные номера, локации пользователей соцсети. Теперь эту информацию продают на популярном форуме в даркнете.