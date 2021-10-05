Данные миллиардов пользователей Facebook слили в даркнет

Фейсбук. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n161176-dannye-milliardov-polzovateley-facebook-slili-v-darknet.html

Ракурс

Сбой в Facebook (Фейсбук) произошел вчера, 4 октября. Помимо масштабных перебоев в работе соцсети, хакеры своровали данные более чем 1,5 млрд пользователей.

Теперь их продают на популярном форуме в даркнете. Об этом сообщает Privacy Affairs.

Данные включают в себя имена, почту, телефонные номера, локации пользователей соцсети. По объему — это крупнейший «слив» данных в истории компании. Взломщики утверждают, что продаваемые данные датированы 2021 годом.

Отмечается, что утечка не имеет отношения к глобальному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, поскольку объявление в даркнете было опубликовано еще 22 сентября.

Один из покупателей заявил, что ему предложили купить данные 1 млн учетных записей пользователей Facebook за 5 тыс. дол. На данный момент информация остается непроверенной, так как некоторые покупатели утверждают, что продавец их обманул и не передал информацию после оплаты.

Это ставит под вопрос масштабы и сам факт утечки данных. Если утверждение о взломе подтвердится, то данная утечка станет одной из самых масштабных в истории Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, что Facebook (Фейсбук), Instagram (Инстаграм), WhatsApp (Вотсап) не работали более шести часов из-за масштабного сбоя, который стал самым продолжительным, начиная с 2008 года.

Источник: Privacy Affairs