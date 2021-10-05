Дані мільярдів користувачів Facebook злили в даркнет

Фейсбук. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n161176-dani-milyardiv-korystuvachiv-facebook-zlyly-v-darknet.html

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Збій в Facebook (Фейсбук) стався вчора, 4 жовтня. Крім масштабних перебоїв у роботі соцмережі, хакери вкрали дані понад 1,5 млрд користувачів.

Тепер їх продають на популярному форумі в даркнеті. Про це повідомляє Privacy Affairs.

Дані містять імена, пошти, телефонні номери, локації користувачів соцмережі. За обсягом — це найбільший «злив» даних в історії компанії. Хакери стверджують, що продають дані датовані 2021 роком.

Зазначається, що витік не має відношення до глобального збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp, оскільки оголошення в даркнеті було опубліковано ще 22 вересня.

Один із покупців заявив, що йому запропонували купити дані 1 млн облікових записів користувачів Facebook за 5 тис. дол. На цей час інформація залишається неперевіреною, оскільки деякі покупці стверджують, що продавець їх обдурив і не передав інформацію після оплати.

Це ставить під сумнів масштаби та сам факт витоку даних. Якщо твердження про витік підтвердиться, то цей злам стане одним із наймасштабніших в історії Facebook.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook (Фейсбук), Instagram (Інстаграм), WhatsApp (Вотсап) не працювали понад шість годин через масштабний збій, який став найтривалішим, починаючи з 2008 року.

Джерело: Privacy Affairs