Марк Цукерберг прокоментував заяви про шкоду дітям від Facebook. Фото: stmegi.com

https://racurs.ua/ua/n161231-cukerberg-prokomentuvav-zayavy-pro-shkodu-dityam-vid-facebook.html

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Марк Цукерберг, глава соцмережі Facebook, прокоментував заяву екс-менеджера по продуктах «Фейсбука» Френсіс Хауген про те, що платформа шкодить дітям.

Керівник зазначив, що адміністрація соціальної мережі «глибоко піклується про безпеку, благополуччя та психічне здоров’я». А заяви Хауген не мають сенсу. Про це йдеться у заяві Цукерберга в Facebook.

Якби ми хотіли ігнорувати дослідження, навіщо б ми створили провідну в галузі програму досліджень, щоб розібратися в цих важливих питаннях? Якщо б ми не дбали про боротьбу з шкідливим контентом, то чому ми найняли набагато більше людей, що займаються цим, ніж будь-яка інша компанія в нашому просторі? — йдеться в повідомленні.

Цукерберг зазначив, що збій у роботі соцмережі, який стався 4 вересня, був найгіршим відключенням за останні роки. За його словами, компанія провела останні 24 години у роздумах про те, як зміцнити свої системи проти подібних збоїв.

За його словами, він вже попросив топ-менеджерів компанії зайнятися роботою, яка повинна показати публіці всі зусилля Facebook щодо забезпечення безпеки користувачів.

Як відомо, Френсіс Хауген на слуханнях в Сенаті заявила, що Facebook занадто покладається на штучний інтелект для боротьби з ненависницькими висловлюваннями, дезінформацією і неналежною рекламою для неповнолітніх. Вона також висловила думку, що продукти Facebook шкідливі для дітей, а компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів.

Нагадаємо, 4 жовтня стався масштабний збій у соціальній мережі Facebook. Згодом ЗМІ повідомили, що хакери вкрали дані понад 1,5 млрд користувачів. Дані містять імена, пошти, телефонні номери, локації користувачів соцмережі. Тепер цю інформацію продають на популярному форумі в даркнеті.