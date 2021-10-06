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Ракурс
«Точку-У» запустили по умовному десанту ворога поблизу окупованого Криму

«Точку-У» запустили по умовному десанту ворога поблизу окупованого Криму (ВІДЕО)

6 жов 2021, 10:09
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Військові навчання біля окупованого Криму провели Збройні Сили України (ЗСУ).

Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в максимально наближених до бойових умовах. Відео тренування опублікували у прес-службі ЗСУ.

Задля виходу з-під можливого удару, військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.

Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника, — розповів головнокомандувач ЗСУ Сергій Наєв.


Також бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

Джерело: Ракурс


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