«Точку-У» запустили по умовному десанту ворога поблизу окупованого Криму

https://racurs.ua/ua/n161230-tochku-u-zapustyly-po-umovnomu-desantu-voroga-poblyzu-okupovanogo-krymu-video.html

Ракурс

Військові навчання біля окупованого Криму провели Збройні Сили України (ЗСУ).

Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в максимально наближених до бойових умовах. Відео тренування опублікували у прес-службі ЗСУ.

Задля виходу з-під можливого удару, військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.

Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника, — розповів головнокомандувач ЗСУ Сергій Наєв.



Також бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.