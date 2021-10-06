Разумков відкрив для ЗМІ всі кулуари Ради, фото - ЛБ

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Дмитро Разумков, якого готуються відставити з посади спікера Ради 7 жовтня, вирішив повністю відкрити кулуари парламенту для журналістів.

Прес-секретар голови парламенту Ольга Туній повідомила, що «у зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах».

Відтепер у прес-центрі на третьому поверсі може працювати до 200 ociб, на балкон у залі засідань пропустять 30 осіб, а кулуари другого поверху — 200 співробітників преси.

Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Частково кулуари Ради відкрилися для журналістів на початку шостої сесії парламенту IX скликання.

Разумков тоді заявив, що в Раді акредитовано 3 тис. журналістів, а реально працюють лише близько сотні.

На початку вересня ЗМІ роздали додаткові спецкартки для пропуску. В кулуарах другого поверху журналісти могли перебувати лише на певній огородженій території.

Нагадаємо, кулуари парламенту закрили з початком поширення коронавірусу в Україні. У саму будівлю Ради з березня стали пускати за новими правилами: лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня 2020 року, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.