Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
За день до отставки Разумков открыл для СМИ все кулуары Рады, фото - ЛБ

За день до отставки Разумков открыл для СМИ все кулуары Рады (ДОКУМЕНТ)

6 окт 2021, 10:01
999

Дмитрий Разумков, которого готовятся отставить от должности спикера Рады 7 октября, решил полностью открыть кулуары парламента для журналистов.

Пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний сообщила, что «в связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Рады подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах».

Отныне в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 представителей СМИ, на балкон в зале заседаний пропустят 30 человек, а в кулуарах второго этажа — 200 сотрудников прессы.

Разумков открыл для СМИ все кулуары Рады, фото - ФБ О.Туний

Снимаются также любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Частично кулуары Рады открылись для журналистов в начале шестой сессии парламента IX созыва.

Разумков тогда заявил, что в Раде аккредитовано 3 тыс. журналистов, а реально работают лишь около сотни.

В начале сентября СМИ раздали дополнительные спецкарточки для пропуска. В кулуарах второго этажа журналисты могли находиться только на определенной огражденной территории.


Напомним, кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В само здание Рады с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист от издания или одна съемочная группа от канала.

Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 года, однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров