За день до отставки Разумков открыл для СМИ все кулуары Рады, фото - ЛБ

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Дмитрий Разумков, которого готовятся отставить от должности спикера Рады 7 октября, решил полностью открыть кулуары парламента для журналистов.

Пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний сообщила, что «в связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Рады подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах».

Отныне в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 представителей СМИ, на балкон в зале заседаний пропустят 30 человек, а в кулуарах второго этажа — 200 сотрудников прессы.

Снимаются также любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Частично кулуары Рады открылись для журналистов в начале шестой сессии парламента IX созыва.

Разумков тогда заявил, что в Раде аккредитовано 3 тыс. журналистов, а реально работают лишь около сотни.

В начале сентября СМИ раздали дополнительные спецкарточки для пропуска. В кулуарах второго этажа журналисты могли находиться только на определенной огражденной территории.

Напомним, кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В само здание Рады с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист от издания или одна съемочная группа от канала.

Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 года, однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.