Ціна на газ в Європі подолала нову божевільну позначку

https://racurs.ua/ua/n161228-cina-na-gaz-v-ievropi-podolala-novu-bojevilnu-poznachku.html

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Ціна на газ в Європі продовжує шалено зростати. Вартість найближчого (листопадового) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці 6 жовтня досягла 133,125 євро за МВт/год, або 1 тис. 594 дол. за тисячу кубометрів. Це новий історичний максимум ціни на «блакитне паливо».

Як свідчать дані біржі, всього за вересень середнє значення контракту «на день вперед» на хабі TTF в Нідерландах — головному газовому майданчику Європи — склала 759 дол. за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу з Росії (по газогонах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за скраплений природний газ (СПГ) з преміальним ринком Азії.

У той же час попит на енергоресурси в ЄС досяг максимуму за 25 років, повідомили в Єврокомісії.

На торгах у вівторок, 5 жовтня, вартість грудневих ф’ючерсів досягала 1 тис. 456 доларів за тисячу кубометрів. На тлі рекордного подорожчання газу акції компанії «Газпром» відновили історичний максимум. На думку аналітиків, біржові ціни можуть досягти 2 тис. дол.

На думку аналітиків Saxo Bank, ціни на газ знизяться, якщо до кінця року встигнуть запустити «Північний потік-2». В іншому випадку, якщо буде холодна зима, а поставки газу не збільшаться, Європу чекає «похмура пора».

Газовий шантаж Росії відбувається на тлі підготовки до введення в експлуатацію газогону «Північний потік-2». Всі технічні умови для введення в лад ПП-2 виконані, необхідні сертифікати видані. Про це заявив регулятор ФРН і державні росЗМІ повідомили про введення в експлуатацію першої нитки газогону найближчим часом.

У зв’язку з цим Німеччина зажадала від Nord Stream 2 AG передати повні відомості і докази відповідності вимогам законів ЄС. Якщо підтвердити відповідність не вдасться, регулятор розпочне розслідування проти ПП-2.

Франція, Іспанія, Чехія, Румунія та Греція закликали Євросоюз розслідувати причини різкого підвищення ціни на газ. Міністри фінансів п’яти країн звернулися до ЄС зі спільною заявою з проханням розробити інструменти для негайного реагування на різкий стрибок цін та закликали провести розслідування, чому чинних газових контрактів виявилося недостатньо, передає Bloomberg.

Міністри також закликали блок координувати закупівлі, щоб «підвищити переговорну позицію», та хочуть перегляду ринків електроенергії.