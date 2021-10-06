Цена на газ в Европе преодолела новую безумную отметку

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Ракурс

Цена на газ в Европе продолжает безумно расти. Стоимость ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром 6 октября достигла 133,125 евро за МВт/ч, или 1 тыс. 594 долл. за тысячу кубометров. Это новый исторический максимум цены на «голубое топливо».

Как свидетельствуют данные биржи, всего за сентябрь среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах — главной газовой площадке Европы — составила 759 долл. за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа из России (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за сжиженый природный газ (СПГ) с премиальным рынком Азии.

В то же время спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, сообщили в Еврокомиссии.

На торгах во вторник, 5 октября, стоимость декабрьских фьючерсов достигала 1 тыс. 456 долл. за тысячу кубометров. На фоне рекордного подорожания газа акции компании «Газпром» обновили исторический максимум. По мнению аналитиков, биржевые цены могут достичь 2 тыс. долл.

По мнению аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить «Северный поток-2». В противном случае, если будет холодная зима, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная пора».

Газовый шантаж России происходит на фоне подготовки к вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Все технические условия для ввода в строй СП-2 выполнены, необходимые сертификаты выданы. Об этом заявил регулятор ФРГ и государственные росСМИ сообщили о введении в эксплуатацию первой нитки газопровода в ближайшее время.

В связи с этим Германия потребовала от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и доказательства соответствия требованиям законов ЕС. Если подтвердить соответствие не удастся, регулятор начнет расследование против СП-2.

Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали Евросоюз расследовать причины резкого повышения цены на газ. Министры финансов пяти стран обратились к ЕС с совместным заявлением с просьбой разработать инструменты для немедленного реагирования на резкий скачок цен и призвали провести расследование, почему действующих газовых контрактов оказалось недостаточно, передает Bloomberg.

Министры также призвали блок координировать закупки, чтобы «повысить переговорную позицию».