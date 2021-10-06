Главный фактор выживаемости при COVID-19 определили ученые. Фото: who.int

https://racurs.ua/n161227-glavnyy-faktor-vyjivaemosti-pri-covid-19-opredelili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Ученые оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Главным из них оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.

Насколько человек защищен от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови:

уровню специфических антител против определенных антигенов или частей вируса;

общему количеству антигенов;

количеству вирусной РНК в крови.

До сих пор было неизвестно, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода.

Выяснилось, что именно низкий уровень специфических антител против спайкового белка (S-белка) коронавируса, появляющихся после вакцинации, коррелирует с высоким риском смерти. Те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.

Напомним, британские и датские ученые заявили, что из-за COVID-19 существенно снизилась продолжительность жизни. Специалисты проанализировали данные о смертности за 2020 год в 29 странах. Ученые обнаружили, что в 27 из этих стран — исключение составили Дания и Норвегия — ожидаемая продолжительность жизни существенно уменьшилась.

Источник: Journal of Internal Medicine