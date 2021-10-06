У Зеленского жестко прокомментировали нападение на журналистов «Схем»

Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n161226-u-zelenskogo-jestko-prokommentirovali-napadenie-na-jurnalistov-shem.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на нападение на журналистов программы «Схемы» в кабинете председателя «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера.

В Офисе президента заявили, что глава государства осуждает действия руководства государственного банка. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленского.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость

Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине, — сказал он.

Подоляк также сказал, что отстранение от занимаемой должности председателя правления банка представляется логичным решением.

Для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены и они должны сработать, — заявил он.

Напомним, нападение на съемочную группу «Схем» состоялось 4 октября в государственном «Укрэксимбанке». Журналисты тогда записывали интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем» Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Это произошло, по версии СМИ, из-за неудобных вопросов, которые не понравились Мецгеру.