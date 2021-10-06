Восстановлено видео нападения на журналистов в «Укрэксимбанке». Фото: ФБ

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Ракурс

Видео нападения на журналистов «Схем» в кабинете председателя «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера удалось восстановить после удаления работниками банка.

Видео восстановлено на обеих карточках с обеих камер, на которых велась запись. На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Об этом сообщили журналисты программы «Схемы».

В записи зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и «вычистить все это г*но». Также с видео понятно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали.

В объектив попал момент нападения на оператора — сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Другой сотрудник банка вынес технику из кабинета. Одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт и несет технику на другой этаж. После этого он заходит в кабинет и говорит о том, что надо удалить видео. На этом запись останавливается.

Журналисты добавили, что расследование, вопрос к которому вызвал такую ​​бурную реакцию, можно будет посмотреть уже на следующей неделе.

Напомним, нападение на съемочную группу «Схем» состоялось 4 октября в государственном «Укрэксимбанке». Журналисты тогда записывали интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем» Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Это произошло, по версии СМИ, из-за неудобных вопросов, которые не понравились Мецгеру.