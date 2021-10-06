Відновлено відео нападу на журналістів в «Укрексімбанку». Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n161223-vidnovleno-video-napadu-na-jurnalistiv-v-ukreksimbanku-video.html

Ракурс

Відео нападу на журналістів «Схем» у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера вдалося відновити після видалення працівниками банку.

Відео відновлене на обох картках з обох камер, на які вівся запис. На відновленому відео є весь запис інциденту. Про це повідомили журналісти програми «Схеми».

У записі зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «вичистити все це г*но». Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали.

В об'єктив потрапив момент нападу на оператора — співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери.

Інший співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт та несе техніку на інший поверх. Після цього він заходить у кабінет та говорить про те, що треба видалити відео. На цьому запис зупиняється.

Журналісти додали, що розслідування, питання до якого викликало таку бурхливу реакцію, можна буде подивитися вже наступного тижня.

Нагадаємо, напад на знімальну групу «Схем» відбувся 4 жовтня у державному «Укрексімбанку». Журналісти тоді записували інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Це сталося, за версію ЗМІ, через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру.