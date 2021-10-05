6 жовтня – яке свято та в кого іменини. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161222-6-jovtnya-yake-svyato-ta-v-kogo-imenyny.html

Ракурс

Свято завтра, 6 жовтня, святої Іраїди Олександрійської. Вона була дочкою священника та постраждала за християнську віру в період правління імператора Максентія (305−312 роки).

Одного разу Іраїда побачила корабель, на якому було дуже багато людей, яких скували в кайдани за християнську віру. Іраїда захотіла приєднатися до в’язнів, які страждали за віру в Христа, і добровільно здалася мучителям, оголосивши себе християнкою.

Після того як корабель прибув в місто Антинополь, Іраїду піддали жорстоким мукам, а потім стратили мечем.

Також у цей день моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іоанн відомий під ім’ям Предтечі та є пророком, який передбачив появу Христа. Іменини святкують Петро, Інокентій, Артур, Іван та Андрій.

День охорони місць проживання або Всесвітній день середовища проживання відзначають у всьому світі 6 жовтня. Це свято було затверджено у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни.

День в історії: