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Ракурс
6 жовтня – яке свято та в кого іменини. Фото: Ракурс

6 жовтня — яке свято та в кого іменини

5 жов 2021, 22:12
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Свято завтра, 6 жовтня, святої Іраїди Олександрійської. Вона була дочкою священника та постраждала за християнську віру в період правління імператора Максентія (305−312 роки).

Одного разу Іраїда побачила корабель, на якому було дуже багато людей, яких скували в кайдани за християнську віру. Іраїда захотіла приєднатися до в’язнів, які страждали за віру в Христа, і добровільно здалася мучителям, оголосивши себе християнкою.

Після того як корабель прибув в місто Антинополь, Іраїду піддали жорстоким мукам, а потім стратили мечем.

Також у цей день моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іоанн відомий під ім’ям Предтечі та є пророком, який передбачив появу Христа. Іменини святкують Петро, Інокентій, Артур, Іван та Андрій.

День охорони місць проживання або Всесвітній день середовища проживання відзначають у всьому світі 6 жовтня. Це свято було затверджено у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни.


День в історії:

  • у 1596 році розпочався Берестейський церковний собор;
  • у 1618 році українське військо, яке очолив Петро Сагайдачний, вирушило у бік Москви та розгромило московське військо Бутурліна;
  • у 1889 році у Парижі відкрили знамените кабаре «Мулен Руж»;
  • у 1701 році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії;
  • у 1918 році відкрили Київський державний український університет;
  • у 1975 році київське «Динамо» виграло суперкубок УЄФА.

Джерело: Ракурс


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