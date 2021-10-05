6 жовтня — яке свято та в кого імениниhttps://racurs.ua/ua/n161222-6-jovtnya-yake-svyato-ta-v-kogo-imenyny.htmlРакурс
Свято завтра, 6 жовтня, святої Іраїди Олександрійської. Вона була дочкою священника та постраждала за християнську віру в період правління імператора Максентія (305−312 роки).
Одного разу Іраїда побачила корабель, на якому було дуже багато людей, яких скували в кайдани за християнську віру. Іраїда захотіла приєднатися до в’язнів, які страждали за віру в Христа, і добровільно здалася мучителям, оголосивши себе християнкою.
Після того як корабель прибув в місто Антинополь, Іраїду піддали жорстоким мукам, а потім стратили мечем.
Також у цей день моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іоанн відомий під ім’ям Предтечі та є пророком, який передбачив появу Христа. Іменини святкують Петро, Інокентій, Артур, Іван та Андрій.
День охорони місць проживання або Всесвітній день середовища проживання відзначають у всьому світі 6 жовтня. Це свято було затверджено у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни.
День в історії:
- у 1596 році розпочався Берестейський церковний собор;
- у 1618 році українське військо, яке очолив Петро Сагайдачний, вирушило у бік Москви та розгромило московське військо Бутурліна;
- у 1889 році у Парижі відкрили знамените кабаре «Мулен Руж»;
- у 1701 році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії;
- у 1918 році відкрили Київський державний український університет;
- у 1975 році київське «Динамо» виграло суперкубок УЄФА.