Похолодання з 6 жовтня прогнозують синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 6 жовтня, у середу, буде сухою та сонячною, однак вітряною. Найсильніші пориви очікують у західних та південно-східних областях.

Синоптики прогнозують в Україні 6 жовтня незначне похолодання, посилення вітрів та відсутність опадів. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−5°, вдень піднімуться до 12−14°.

Погода у Львові буде сонячною та без дощів. Температура повітря вночі прогнозується 4−6°, вдень — 13−15°.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Температура вночі складе 3−5°, вдень — 12−14° тепла.

Погода в Одесі прогнозується сонячна. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6−8°, вдень піднімуться до 13−14°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде доволі неспокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo