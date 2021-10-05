Похолодання з 6 жовтня прогнозують синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n161213-poholodannya-z-6-jovtnya-prognozuut-synoptyky-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 6 жовтня, у середу, буде сухою та сонячною, однак вітряною. Найсильніші пориви очікують у західних та південно-східних областях.
Синоптики прогнозують в Україні 6 жовтня незначне похолодання, посилення вітрів та відсутність опадів. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−5°, вдень піднімуться до 12−14°.
Погода у Львові буде сонячною та без дощів. Температура повітря вночі прогнозується 4−6°, вдень — 13−15°.
Погода в Харкові також очікується без опадів. Температура вночі складе 3−5°, вдень — 12−14° тепла.
Погода в Одесі прогнозується сонячна. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6−8°, вдень піднімуться до 13−14°.
Геомагнітна обстановка в Україні буде доволі неспокійною, можливі невеликі збурення.
Джерело: Gismeteo