Похолодание с 6 октября прогнозируют синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 6 октября, в среду, будет сухой и солнечной, однако ветряной. Сильные порывы ожидают в западных и юго-восточных областях.

Синоптики прогнозируют в Украине 6 октября незначительное похолодание, усиление ветра и отсутствие осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 4−5°, днем ​​поднимутся до 12−14°.

Погода во Львове будет солнечной и без дождей. Температура воздуха ночью прогнозируется 4−6°, днем ​​- 13−15°.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Температура ночью составит 3−5°, днем ​​- 12−14° тепла.

Погода в Одессе прогнозируется солнечная. Ночью столбики термометров покажут 6−8°, днем ​​поднимутся до 13−14°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно неспокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo