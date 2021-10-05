Похолодание с 6 октября прогнозируют синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/n161213-poholodanie-s-6-oktyabrya-prognoziruut-sinoptiki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 6 октября, в среду, будет сухой и солнечной, однако ветряной. Сильные порывы ожидают в западных и юго-восточных областях.
Синоптики прогнозируют в Украине 6 октября незначительное похолодание, усиление ветра и отсутствие осадков. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 4−5°, днем поднимутся до 12−14°.
Погода во Львове будет солнечной и без дождей. Температура воздуха ночью прогнозируется 4−6°, днем - 13−15°.
Погода в Харькове также ожидается без осадков. Температура ночью составит 3−5°, днем - 12−14° тепла.
Погода в Одессе прогнозируется солнечная. Ночью столбики термометров покажут 6−8°, днем поднимутся до 13−14°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно неспокойной, возможны небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo