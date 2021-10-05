Давид Арахамия, фото: «Слуга народа»

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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», недавно в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что «коррупция в ДНК в Украине просто зашита».

Государственное бюро расследований (ГБР) проверит это заявление на предмет разжигания национальной вражды и унижения национальной чести и достоинства. Соответствующее заявление об уголовном правонарушении передано следователям ГБР. Об этом сегодня, 5 октября, в своем блоге на «Украинской правде» сообщил «Директор Школы ответственной политики» Андрей Юсов.

С момента скандального эфира прошло уже больше недели, опровержений или извинений от одного из лидеров партии власти мы не услышали, а это значит, что Давид Арахамия не обмолвился, а действительно считает всех украинцев ворами и взяточниками, — подчеркивает Юсов.

Юсов отмечает, что за нарушение должностным лицом равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности Уголовный кодекс предусматривает штраф или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ждем теперь на внесение соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований, начала расследования по фактам, изложенным в заявлении и открытия уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, — отметил он.

Юсов добавил, что пострадавшим от таких заявлений Арахамии может считать себя каждый гражданин Украины и украинцы по всему миру, поэтому для тех, кто захочет самостоятельно обратиться к правоохранителям, он опубликовал шаблон заявления, доступный по ссылке http://bit.ly/david_braun.