Деревья. Фото: istock

https://racurs.ua/n161211-operedili-zelenskogo-mongoliya-vysadit-milliard-derevev.html

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Изменения климата будут пытаться остановить в Монголии. Правительство страны запустило программу по высадке миллиарда деревьев.

На деревья потратят 1% от ВВП страны. Об этом сообщает Байкал Daily.

Министр окружающей среды и туризма Нямжавын Уртнасан подчеркнула, что 76.9% территории страны, согласно данным исследования, сильно пострадали от процесса опустынивания из-за глобального изменения климата.

Если национальное движение «Миллиард деревьев» будет успешно реализовано в течение 10 лет, мы добьёмся сокращения площади деградированных земельных ресурсов в 120 млн гектаров на 4%, — рассказала она.

В правительстве страны уверены, что миллиард деревьев поможет увеличить площадь лесов по всей территории страны с 7,9% до 9% к 2030 году. На посадку одного миллиарда деревьев будет потрачено 4,3 трлн тугриков в течение 10 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что указ о сохранении и восстановлении лесов подписал президент Украины Владимир Зеленский. В Украине начался полный аудит недр и их пользователей, поиск и отмене незаконно полученных разрешений и так называемых спящих лицензий.

Источник: Байкал Daily