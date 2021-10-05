Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире на фоне новых вспышек болезни. В то же время в Гватемале 500 противников вакцинации напали на медсестер.

Также они уничтожили десятки доз препаратов от коронавируса. Граждане заблокировали дорогу и разгромили несколько автомобилей на севере провинции Альта-Верапас. Об этом сообщает BBC News.

Сотрудники больниц подверглись словесным и физическим атакам со стороны противников прививок.

Возмущенные люди препятствовали их работе и не давали делать прививки населению на протяжении нескольких часов.

Отмечается, что злоумышленники уничтожили несколько холодильников, в которых хранилась вакцина.

По предположениям местных властей, общественное недовольство спровоцировало возникновение тяжелых побочных эффектов после прививки у одного из жителей.

Напомним, марш антивакцинаторов состоялся в Киеве — противники вакцинации от коронавируса 30 сентября устроили в столице шествие к Конституционному суду Украины. В частности, очевидцы сняли на видео движение участников акции по улице Большая Васильковская.

Источник: BBC News