Антиваксы напали на медсестер в Гватемале (ФОТО)https://racurs.ua/n161210-antivaksy-napali-na-medsester-v-gvatemale-foto.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается в мире на фоне новых вспышек болезни. В то же время в Гватемале 500 противников вакцинации напали на медсестер.
Также они уничтожили десятки доз препаратов от коронавируса. Граждане заблокировали дорогу и разгромили несколько автомобилей на севере провинции Альта-Верапас. Об этом сообщает BBC News.
Сотрудники больниц подверглись словесным и физическим атакам со стороны противников прививок.
Возмущенные люди препятствовали их работе и не давали делать прививки населению на протяжении нескольких часов.
Отмечается, что злоумышленники уничтожили несколько холодильников, в которых хранилась вакцина.
По предположениям местных властей, общественное недовольство спровоцировало возникновение тяжелых побочных эффектов после прививки у одного из жителей.
Напомним, марш антивакцинаторов состоялся в Киеве — противники вакцинации от коронавируса 30 сентября устроили в столице шествие к Конституционному суду Украины. В частности, очевидцы сняли на видео движение участников акции по улице Большая Васильковская.
Источник: BBC News