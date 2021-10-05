Европейский регулятор признал использование третьей дозы COVID-вакцины безопасным

https://racurs.ua/n161209-evropeyskiy-regulyator-priznal-ispolzovanie-tretey-dozy-covid-vakciny-bezopasnym.html

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Вакцинация от коронавируса в Европе может изменить правила. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что, основываясь на доступных исследованиях, считают использование третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса COVID-19 безопасным для населения.

Руководитель отдела по вакцинации и борьбы с инфекциями EMA доктор Марко Кавалере объяснил, что бустерные дозы для людей в возрасте от 18 введены минимум через шесть месяцев после второй дозы, безопасные и дают резкое увеличение количества антител.

Он отметил, что эта информация касается большинства населения, однако эффективность третьей дозы для людей с серьезно ослабленным иммунитетом не доказана.

Кавалере добавил, что на данный момент агентство не обладает достаточной информацией, чтобы рекомендовать странами ЕС проводить вакцинацию третьими дозами препарата.

Сейчас третьи дозы вакцины вводят различным категориям населения в нескольких странах мира. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на некоторое время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин привезти в страны, где многие еще не получили ни одного укола.

Между тем власти Португалии одобрили третью прививку от коронавируса для людей старше 65 лет. Вакцинация бустерной дозой начнется с 11 октября. Прежде всего вакцина начнет вводиться людям, которые живут в домах престарелых.

Всего в мире более 15 стран вакцинируют население третьей дозой. В то же время Всемирная организация здравоохранения призывает отдельные страны воздержаться от проведения ревакцинации для широких масс, чтобы сделать вакцинацию доступной для бедных стран.